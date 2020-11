Mick Schumacher soovis Kimi Räikköneni enda tiimikaaslaseks: otsus on aga tehtud

Vormelilegendi Michael Schumacheri poega Micki seostati sügiselt tihedalt Alfa Romeoga, kuid kuulujuttudele tõmmati vesi peale oktoobri lõpus, kui tiim teatas, et nende ridades jätkavad Kimi Räikkönen ja Antonio Giovinazzi.

"Tunnen, et olen F1 jaoks valmis. Teadsime, et suudame tänavusel hooajal edukalt esineda," sõnas Schumacher, kes on tänavu F2-s võitnud kaks etappi. "Kimi kõrval oleks olnud fantastiline sõita - oleksin saanud temalt õppida. Alfa Romeo on aga oma otsuse teinud. Usun, et kõik juhtub põhjusega."

Ferrari noorteprogrammi sõitjat on seejärel seostatud peamiselt Haasiga. Väidetavalt saab Schumacheri kõrval võimaluse venelane Nikita Mazepini, kes hoiab F2-sarjas neljandat kohta. Mäletatavasti avaldas Haas hiljuti, et viimaste aastate põhisõitjad Kevin Magnussen ja Romain Grosjean uuel hooajal enam tiimis ei jätka.

Võistkonna pealik Günther Steiner on samuti andnud mõista, et järgmisel hooajal saavad võimaluse noorsõitjad. "Pikalt ei pea enam ootama," rääkis Steiner Bahreini GP eel, lisades, et kahe nädala jooksul peaksid uue hooaja sõitjad paika saama. "Järgmine aasta on hea aeg tuua kollanokad tiimi - juhul, kui seda teeme. Sellepärast, et järgmisel aastal me autot eriti ei arenda ning tegu on meie jaoks üleminekuaastaga."