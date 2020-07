Mick Schumacher: kui võimalus tekib, siis ma sõidan hea meelega F1-vormeliga paar ringi

Schumacher sõidab hetkel F2-sarjas. “Koroonaviirus on hooaega nii palju lühemaks teinud, et mul on kehvad võimalused sõita F1-masinaga. Ainsad variandid on Mehhikos, Brasiilias ja Ameerika Ühendriikides, kuid nende etappide tulevik ei ole veel selgunud. Me peame ootama ning jälgima olukorda. Kui võimalus tekib, siis ma sõidan hea meelega paar ringi,” tunnistas legendaarse Michael Schumacheri poeg Mick Sky Deutschlandile.

21-aastane sakslane tunnistas, et aasta lõpus võib ta saada ka Abu Dhabis võimaluse, kuid praegu pole ametlikku infot veel tulnud.