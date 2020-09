Mick Schumacher: isale meeldiks väga, kui Hamilton ta rekordi viigistaks

Schumacherite perekond on vormelikarussellis esindanud Michaeli poja Micki näol, kes võtab Jüri Vipsiga mõõtu F2-sarjas.

"Lewisel on väga-väga hea ja positiivne seeria käsil. Mu isa on alati öelnud, et rekordid on mõeldud purustamiseks ja ma usun, et see on selles spordis ka kõigi eesmärk," vahendab Micki sõnu Firstpost.com.

Kuuekordne maailmameister Hamilton, kes ilmselt võtab tänavu ka seitsmenda tiitli, on 69 GP-võitu saavutanud Mercedese roolis, kus ta võttis 2013. aastal just Schumacheriks vabaks jäänud koha. 21 etapivõitu sai Hamilton McLareniga.

"Ilmselgelt on see spordile väga hea. Hamilton seda sporti väga palju mõjutanud. Arvan, et järgmisena võiksin seda rekordit püüda mina, kui ma sammu ülespoole teen," lisas Mick.

Michael Schumacher sai 2013. aasta detsembris Mickiga Prantsuse alpides suusatades tõsise ajutrauma ning teda hoiti 2014. aasta juunini kunstlikus koomas. Sakslane viibib sellest ajast peale oma kodus Šveitsis Genfi järve ääres. Tema tervisliku seisundi kohta on väga vähe teada, sest perekond ei soovi Michaeli eraasju avalikult kommenteerida.

Rahvusvahelise autoliidu FIA president Jean Todt, kes oli Schumacheri hiilgeaegadel Ferrari tiimipealik, ütles juulis Daily Mailile, et käis temal hiljuti külas. "Nägin teda eelmisel nädalal. Ta võitleb. Loodan, et maailm näeb teda taas. Selle nimel Michael ja tema perekond töötavadki," sõnas prantslane, kes on varem öelnud, et vaatab aeg-ajalt koos Schumacheriga vormel 1 etappe.

"Arvan, et ta on vegetatiivses seisundis. See tähendab, et ta on ärkvel, aga ei vasta. Ta hingab, süda lööb, ta suudab tõenäoliselt istuda ja teiste abil väikseid samme teha, aga mitte enamat," rääkis hiljuti Prantsuse telekanali TMC dokumentaalfilmis Šveitsi neuroloog Erich Riederer. "Ilmselt on see tema jaoks maksimum. Kas on võimalus, et näeme Schumacherit kunagi sellisena, nagu enne õnnetust? Ma tõesti ei usu seda."