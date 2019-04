Mick Schumacher Ferrariga sõitmisest: tunne oli hämmastav, tundsin end nagu kodus

"See oli suurepärane tunne. Esimest korda masinaga sõites tundsin kohe, et sellel on tõeliselt palju võimsust," kommenteeris Schumacher Ferrariga sõitmist. "Ma tundsin end hästi. Autol on kurvide läbimise ja pidamise osas veel palju potentsiaali. Olen kindel, et masin muutub veelgi paremaks."

"Oli väga kena sõita Ferrariga esimesi ringe ja näha, kuidas kogu meeskond töötas koos auto ja minuga," jätkas 20-aastane sakslane. "Tundsin ennast väga mugavalt, tundsin end nagu kodus."

"Igal korral, kui sõitsin, õppisin midagi uut - kuidas Ferrariga sõita ning mis oleks õige tunnetus masina jaoks."

Euroopa F3 sarja valitsev meister Schumacher, kes praegu osaleb F2-sarjas, kihutas Bahreini testipäeval õhtuks välja teise aja 1.29,976, jäädes alla vaid Red Bulli sõitjale Max Verstappenile (1.29,379). Kolmandat aega näitas McLareni võidusõitja Lando Norris (1.30,800).