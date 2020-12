Mick Schumacher astus isa ja Lewis Hamiltoni kaitseks välja: kõik näevad ainult jäämäe tippu

"Austan väga seda, mida nad saavutanud on," rääkis Verstappen novembris. "Mind ei häiri Lewis ega Mercedese masin. Ausalt öelda suudaks aga 90% sõitjatest selle autoga võita. Mul pole midagi Lewise vastu, ta on suurepärane sõitja, aga nende auto on väga domineeriv."

Seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poja Micki sõnul kiputakse ajastu puhul, kui mõni sõitja või meeskond sarja domineerib, nende saavutusi alahindama. "Kui vaatame meistreid, kes on teatud perioodil väga domineerivad olnud, siis on tihti risk, et alahindame nende saavutusi," rääkis 21-aastane sakslane hiljuti Corriere della Sera vahendusel.

"Me unustame näiteks tihti, kui palju tööd ja energiat see nõuab ning kui palju talenti on vaja, et saaks niimoodi domineerida. See kehtib nii Hamiltoni kui ka mu isa kohta," jätkas Schumacher. "Suure edu saavutamises pole mitte midagi iseenesest mõistetavat. Näeme ainule jäämäe tippu, mis paistab veest välja ja mitte seda, mis selle all on."

Tänavu F2-sarjas võidutsenud Schumacher hakkab tuleval aastal sõitma F1-s Haasi võistkonnas. Sakslase sõnul tema isa edu talle lisapingeid peale ei pane. "Mul pole olnud kunagi probleemi vaadata tagasi oma isa karjäärile, kui inimesed püüavad meid võrrelda. See annab mulle lisamotivatsiooni töötada sama palju nagu tema."