Michael Schumacherit ravinud arst lükkas ümber kuulujutud seoses sakslase raviga

Septembri keskpaigas viidi Schumacher ravile Pariisi Georges Pompidou haiglasse. Erinevad rahvusvahelised meediaväljaanded kajastasid toona, et Schumacheri peal katsetati eksperimentaalset ravimeetodit, kui viidi läbi tüvirakkude siirdamine.

La Repubblicale antud intervjuus eitas Menasche juhtunut. "Mina ja mu meeskond ei kasutanud Schumacheri peal eksperimentaalset ravi. Termin "eksperimentaalravi" mulle ei meeldi ja üldse see minu arusaamale ravimisest ei vasta. Ma ei suuda teha imesid."

Enamat Menasche Schumacheri tervisliku seisundi kohta ei avaldanud, aga lisas, et tüvirakkude siirdamise meetod on võrdlemisi hiljutine ravi ning seda on kasutatud viimased kaks aastat. Ta täpsustas, et selle ravimeetodi osas tehtud uuringute tulemusi ei saa pidada ümberlükkamatuks.

Menasche sõnul võivad uued tüvirakud aidata kaasa neeru, maksa ja aju paranemisele. "Viimase 20 aasta jooksul on selles valdkonnas toimunud palju arenguid, aga tegelikkus on see, et teame ikkagi antud ravist liiga vähe."

Schumacher sai raske peatrauma 2013. aasta detsembri lõpus, kui kukkus Prantsusmaa Alpides mäesuusatades raskelt. Traagiliselt õnnetusest alates on sakslase tervisliku seisundi kohta antud väga vähe informatsiooni. Enamasti taastub Schumacher traumast Šveitsis Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, mis on osaliselt ümber ehitatud taastusravikeskuseks.