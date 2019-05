Michael Schumacherist avaldatakse eksklusiivsete kaadritega dokumentaalfilm. Kui palju saladusi päevavalgele tuuakse?

Autoriteks on tunnustatud Saksamaa filmitegijad Michael Wech ja Hanns-Bruno Kammertöns. Pressiteate vahendusel anti teada, et film sai õnnistuse ka Schumacheri perekonnalt.

Kaamera ette astuvad nii vormelilegendi abikaasa Corinna kui ka nende ühised lapsed Gina ja Mick. Lisaks saavad sõna veel mitmed võtmetegelased, kes Schumacheri elus ja karjääris olulist rolli mänginud.

Filmiga tähistatakse Schumacheri 50-aastaseks saamist ning 25 aasta möödumist tema esimesest vormel-1 MM-tiitlist.

Lisaks intervjuudele pidi filmis näha saama ka mitmeid haruldasi kaadreid, mida seni avalikkusega jagatud ei ole.

„Michaeli silmapaistev karjäär väärib tähistamist. Seda on põhjust tähistada 25 aastat pärast tema esimest MM-tiitlit. Meil on väga hea meel, et filmi teevad sellised ambitsioonikad ja mõistvad professionaalid,“ sõnas pressiteate vahendusel Schumacheri agent Sabine Kehm.

Pressiteates ei anta siiski teada, kas täpsemalt tuleb juttu ka vormelilegendi tervislikust seisundist. 2013. aastal suusamäel rängalt kukkunud sakslase tervise kohta ei ole avalikkusele eriti infot jagatud ja tema olukorrast on ülevaade ainult väga vähestel inimestel.

Seitsmekordne maailmameister taandus MM-sarjast lõplikult 2012. aasta hooaja järel.