Michael Schumacheri poeg: inimesed ei ole näinud mu isa kõiki külgi

21-aastane Mick on tavaliselt keeldunud oma isast rääkimast, kuid nüüd avaldas ta meedias üllatavalt avameelse kirja. Noormees kirjeldab seal, mis tunne oli teha esimesi samme motospordis, kui su isa oli sel alal täielik legend.

“Ma mõistsin üpris vara, et ma tahan saada F1-piloodiks ja selle meistriks. Ma sõitsin kartidega juba kolmeaastaselt, kuigi see ei tundunud päris selline tol ajal,” meenutab Mick.

Paar aastat hiljem teadis noor Schumacher, et ta tahab järgneda oma isa radadel. “Ma aeg-ajalt kasutasin oma pärisnime asemel pseudonüüme, et mitte võtta endale mingit survet kui “isa poeg”. Muidu ma ei tundnud mitte mingit pinget sõita enda sünninime all. Suurim survestaja olin ma ise, kes ei tahtnud teiste ootustele alla jääda,” avaldab noor vormelipiloot.

Miljonid F1 fännid usuvad, et Michael Schumacher on ajaloo parim vormelipiloot. Mick nägi selle kõige kõrvalt oma isas ka varjatud külgi. “Inimesed nägid mu isas ainult neid kuulsaid külgi, mida ma muidugi mõistan. Ta siiski võitis viis tiitlit. Imeline, eks? Siiski ma ei saa öelda, et mu isa oleks kunagi endast arvanud kui maailma parimast sõitjast. Ta on alati olnud esimesena isa, teisena vormelisõitja. Ma ei võta iial tema õpetatud tarkusi iseenesestmõistetavana,” tunnistas Mick.

Noormees toob välja ka ühe tugeva iseloomuomadusi, mis on tal oma isaga sama. “Kui mu perelt ja sõpradelt küsida, siis nad kõik ütlevad, et ma vihkan kaotamist. Vahet pole, mis võistlus on, ma pean selle võitma,” tunnistab Mick.