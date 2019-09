Michael Schumacheri ootamatu operatsiooni kohta selgus uusi üksikasju

Prantsusmaa ajaleht Le Parisien, mis avalikustas Schumacheri Pariisi külastuse esimesena, kirjutab, et vormelikuulsus pidi vereloome tüvirakkude siirdamisele minema juba suvel, kuid siis lükati see operatsioon "ootamatu terviserikke" tõttu edasi.

Siirdamise viis teisipäeval läbi dr Philippe Menasche, kelle juures oli Schumacher suvel kaks korda juba käinud.

Le Parisien kirjeldab Georges Pompidou haigla D-korpuse esimest korrust, kus Schumacher esmaspäeval kanderaamil vastu võeti, kui "väga tõhusalt valvatud punkrit".

Georges Pompidou haigla Foto: Antoine CAU/SIPA/Scanpix

Prantsuse ajalehega rääkinud haigla töötaja kinnitas, et 50-aastane Schumacher oli nende juurde saabudes teadvusel. Ühtlasi avaldas ta, et sakslast käis esmaspäeva õhtul vaatamas ka Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Jean Todt, kes on Schumacheri lähedane sõber. Külastus oli kestnud umbes 45 minutit.

Schumacher sai raske peatrauma 2013. aasta detsembri lõpus, kui kukkus Prantsusmaa Alpides mäesuusatades raskelt. Traagiliselt õnnetusest alates on sakslase tervisliku seisundi kohta antud väga vähe informatsiooni. Enamasti taastub Schumacher traumast Šveitsis Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, mis on osaliselt ümber ehitatud taastusravikeskuseks.