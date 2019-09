Michael Schumacheri mänedžer tegi üle pika aja ametliku avalduse

Kehm teatas väljaandele International Business Times saadetud avalduses, et Schumacheri tervislik seisund jääb ka edaspidi avalikkuse eest saladuseks.

"Michaeli tervis ei ole avalik teema, seega me ei kommenteeri seda. Mõistame, et see võib-olla mõnede inimeste jaoks arusaamatu, kuid nii käitudes järgime täielikult Michaeli hoiakuid. Me saame inimesi ainult tänada mõistva suhtumise eest," teatas Kehm.

Mänedžer andis selle avaldusega mõista, et kuna Schumacher ei rääkinud sportlaskarjääri ajal oma eraelust avalikkusele, on ka nende kohus sama joont hoida.

Viimane infokild Schumacheri tervislikust seisundist pärineb septembri keskelt, kui Prantsusmaa ajaleht Le Parisien kirjutas, et 50-aastane vormelilegend käis Pariisis Georges-Pompidou haiglas tüvirakkude siirdamisel. 16. septembril toimetati Schumacher Pariisi haiglast tagasi oma koju, Šveitsis Genfi järve ääres asuvasse luksusvillasse, mis on osaliselt ümber ehitatud taastusravikeskuseks.

Schumacher sai tõsise ajutrauma 2013. aasta detsembri lõpus, kui kukkus Prantsusmaa Alpides mäesuusatades peaga vastu suurt kivi.