Michael Schumacheri endine mänedžer sakslase suurest otsusest: kui ta vaid oleks mind kuulanud

Teatavasti naases 2006. aastal F1-maailmaga hüvasti jätnud Schumacher võistluskarusselli neli aastat hiljem. Aastatel 2010-2012 Mercedeses kihutanud sakslane jäi aga tipust kaugele ning ta jõudis kolme hooaja jooksul poodiumile vaid korra - 2012. aastal Hispaanias.

Kogu karjääri Schumacheri kõrval olnud Weberi hinnangul oli sakslase tagasitulek F1-sarja viga. "Michaelil oli alati kindel seadistus, mis talle meeldis, kuid toona Mercedeses see enam ei toimunud," rääkis mänedžer Austria meediale. "Uued masinad olid arenenud uues suunas ja Michael ei suutnud enam mõjutada tehnoloogiat nii nagu ta tegi seda Benettoni (1991-1995) ja Ferrari (1996-2006) aegadel."

Kõigil kolmel Mercedeses veedetud hooajal jäi ta alla tiimikaaslasele Nico Rosbergile. "Rosberg oli kiirem ja Michael ei suutnud seda kompenseerida. Kogu ajastu oli Michaeli jaoks liiga erinev, ehkki ta oli paremas vormis kui iial varem."

"Michael põrus Mercedeses," jätkas Weber. "Kui ta vaid oleks mind kuulanud. Nad proovisid Rosbergiga koos kõike, et auto kiiremaks teha, et Mercedes saaks maailmameistriks tulla. Usun siiski jätkuvalt, et tema naasmine oli ebavajalik."

Kui veel 2013. aastal võidutses F1-sarjas Sebastian Vettel ja Red Bull, siis viimasel kuuel hooajal on Mercedes teinud nii sõitjate kui meeskondade arvestuses tiitlite osas puhta töö.