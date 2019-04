Michael Schumacheri endine mänedžer: Michael tahtis vormel-1 naasta ja oma poega juhendama hakata

Teatavasti kukkus Schumacher 2013. aasta lõpus puhkusel mäesuusatades ja ta on siiamaani taastumas õnnetusest saadud raskest ajutraumast. Schumacheri tervise kohta on pärast õnnetust avalikkusele väga vähe informatsiooni jagatud.

"Michael soovis väga Micku vormel-1 tuua ja olla tema mänedžer nii, nagu mina olin Michaelile," sõnas Weber portaalile Motorsport.com "See oleks olnud Schumacheri karjääri viimane osa ja oleks tema sporditeekonnale ilusa punkti pannud."

20-aastane Mick debüteerib tänavu F2-sarjas. Möödunud aastal võidutses ta Euroopa vormel-3 sarjas.

Weber lisas, et Michael Schumacheri kogemustest oleks pojale karjääris palju kasu. "Michael teab kõike. Ta on kursis, missuguste meeskondadega suhelda ja kuidas kõik toimib."

"Oma isa tõttu on Mick Schumacheril ka raske koorem kanda. Inimesed võrdlevad teda alati oma isaga ja nõuavad temalt sarnaseid saavutusi.

Weber avaldas, et ka tema pole pärast 2013. õnnetust Schumacheri perega kontaktis olnud ja teab tema tervislikust seisundist väga vähe. "Ma pean kuidagi selle teemaga endaga rahu tegema. Kannatasin pärast õnnetust järgmised kolm kuud nagu koer. Inimesed küsivad minult kogu aeg, et mis Schumacheriga juhtus. Minu suurim soov on, et Michael tuleks sellest kõigest välja ja saaksin teda lihtsalt kallistada."