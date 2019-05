Michael Schumacheri endine konkurent: Ayrton Senna oli Schumacherist kõvem sõitja

Michael Schumacher Foto: Pino Granata, ZUMAPRESS/Scanpix

Endine vormelisõitja Jean Alesi avaldas arvamust, et kuigi Michael Schumacher on oma seitsme MM-tiitliga läbi aegade edukaim F1 piloot, on ajaloo parim sõitja hoopis Ayrton Senna.