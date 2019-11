Michael Schumacheri abikaasa Corinna avalikustas, mis aitab tal suure tragöödiaga hakkama saada

Corinna sõnul on parim ravim nende peret tabanud tragöödia vastu Michaeli poolt 2005. aastal nende kümnendaks pulma-aastapäevaks kingitud rantšo, mis asub Šveitsis Givrinsis.

"Ma ei unusta kunagi, kellele ma pean selle eest tänulik olema. See on minu abikaasa Michael," tunnistab Corinna uhkusega.

"Kui ma olin 30, oli minu suur unistus hobune võtta. Michael lennutas mind siis Dubaisse, et ma saaksin Araabia hobuseid vaadata," meenutab 50-aastane Corinna, kes abiellus Schumacheriga 1995. aastal.

Seejärel alustas Corinna ratsustamiskarjääri ja võitis western-ratsutamises Euroopa meistritiitli. Tema 22-aastane tütar Gina-Maria on samuti professionaalne ratsutaja, kes on Saksamaa koondisega tulnud Euroopa meistriks.

Gina-Maria tunnistas samas intervjuus, et on vanematele väga tänulik, et tal lasti ise lemmikspordiala valida ega määritud motosporti kaela. „Kui sa sõidad kardiga, siis saad selle õhtul lihtsalt garaaži parkida, kuid hobuste eest tuleb kogu aeg hoolitseda, ka pühapäeviti," sõnas ta.

Michael Schumacherit pole avalikkuse ees nähtud alates 2013. aasta lõpust, mil ta sai mäesuusatades raske peatrauma.