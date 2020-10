Michael Schumacher osutus koroonaviiruse vastu võitlemise katsejäneseks

Menasche tegi Schumacherile 2019. aasta sügisel ja tänavu suvel tüvirakkude siirdamise protseduuri, mis aitab kaasa vormelikuulsuse kesknärvisüsteemi taastamisele. Menasche siirdas Schumacheri südamesse terveid rakke, mis asendavad kahjustada saanuid.

Doktor selgitas, et esimest korda kasutas ta võtet just Schumacheri peal ja selgus, et patsientidele see ohtu ei kujuta.

"See ei ole imeprotseduur, aga seal on kindel loogika. Rakud, mida siirdan, on kitsad, väga vastupidavad ja neil on põletikuvastased omadused. See on väga turvaline raviviis," rääkis Menasche briti väljaandele Daily Express.

Eelmisel aastal polnud Menasche'il veel aimugi, et Schumacherile tehtud protseduur on abiks ka koroonaviirusesse nakatunute puhul. Nüüd keskendubki ta koroonapatsientidele.

"COVID-19 kutsub esile tõsise põletikulise reaktsiooni, mis võib lõppeda surmaga. Tüvirakkudel, mida kasutan, on tugev kude ja need aitavad põletikku vähendada. Hiljuti tehti 2000 inimest hõlmanud uuring, mis tõestas, et see raviviis ei tekita kõrvalnähte," lausus Menasche.

Schumacher sattus 2013. aasta detsembris suusaõnnetusse ja sai raske ajukahjustuse. Väidetavalt ei suuda ta endiselt rääkida ja suhtleb vaid silmade abil.