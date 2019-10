Ühtlasi teatasid korraldajad, et kvalifikatsioon ongi Jaapanit laupäeval tabava taifuun Hagibise tõttu lükatud edasi pühapäeva hommikule. Eesti aja järgi toimuv kvalifikatsioon seega pühapäeva varahommikul kell neli, võistlussõit on kavas jätkuvalt kell 8.10.

Kui ilmaolud ei luba pühapäeva hommikul kvalifikatsiooni läbi viia, alustatakse võistlust teise vabatreeningu tulemuste järgi.

Esimese vabatreeningu tulemused:

Teise vabatreeningu tulemused:

