Mercedese vormelimeeskond otsustas tiimikorraldustest loobuda

Bottas, kes võitis viimase etapi Jaapanis, vähendas vahe MM-sarja üldliidri Hamiltoniga 64 punkti peale. Hooaja lõpuni on mängus veel 104 punkti ning tiitlivõimalus ongi veel vaid Mercedese sõitjatel.

Wolff kinnitas Crash.net-ile, et tiimikorraldusi ei tule. "Valtteri kaotus pole nii suur kui arvatakse. See on kaks ja pool etapivõitu. Anname neile võrdse võimaluse tiitli eest heidelda," kinnitas Wolff.

Bottas tunnistas ise, et ta tuleb maailmameistriks vaid suure ime korral. "Mul on kõvasti õnne vaja, aga samas ma ei näe ühtegi põhjust, miks võitlusest loobuda, kuni on veel matemaatiline võimalus," lausus soomlane.