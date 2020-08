Mercedese pealik: Sebastian Vettel peab Racing Pointiga läbirääkimisi

Teatavasti lahkub kogenud sakslane tänavuse hooaja järel Ferrarist. Viimasel ajal on Vettelit seostatud peamiselt Racing Pointi võistkonnaga. Nüüd andis kuulujuttudele hoogu juurde Mercedese boss Toto Wolff.

"Tean, et läbirääkimised on käimas," rääkis Wolf, kes omandas kevadel aktsiad Aston Martini firmas. Teatavasti nimetab Racing Pointi F1 tiimi omanik Lawrence Stroll järgmisel aastal tiimi ümber just Aston Martiniks. "Samas pole lihtne vahetada välja Sergio Perezt, kes on võistkonna jaoks väga oluline ja positiivne kuju."

"Aston Martini vaatenurgast oleks Vetteli palkamine aga suur võit," jätkas austerlane. "Saksamaa on Aston Martini jaoks tähtsuselt teine turg maailmas, kuid ma ei taha võistkonda mõjutada selle otsuse tegemisel."