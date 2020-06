Mercedese pealik konkurentide otsustest: meie oleks käitunud teistmoodi

Mäletatavasti teatas Ferrari juba mais, et neljakordne maailmameister Sebastian Vettel lahkub hooaja järel meeskonnast. Loetud päevad hiljem selgus, et Charles Leclerci kõrvale tuuakse võistkonda Carlos Sainz juunior. Samal ajal ilmnes, et McLarenis võtab Sainzi koha üle Daniel Ricciardo.

Ferrari tegi tuleviku osas ühe suure otsuse juba mullu detsembris, kui teatas, et Leclerciga on sõlmitud uus viieaastane leping. "See oli kummaline," kommenteeris austerlane Saksamaa meediale. "Viieaastane pikendus Charlesiga on üsna pikk. See pole just tavaline isegi temasuguse suurepärase piloodi puhul."

"Kuidagi me tajusime, et suhted Sebastiani Ferrari vahel pole kõige paremad," tõdes Wolff. "Ferrari ja McLaren said uue duo paika juba enne hooaega, meie aga niimoodi ei teeks. Nüüd peab (McLaren) koos töötama Sainziga, kellega arendatakse autot edasi ning kellele jagatakse saladusi, mida ta saab järgmisel aastal kaasa võtta."

Wolffi hinnangul võib selline käik mõjuda tervele hooajale. "Mõlemad autod peavad tooma punkte. Kui sõitjad on samal tasemel, on nad ka sõidu ajal koos. Sellisel hetkel võib üks neist tunda, et tal pole midagi kaotada, sest teab, et tulevik jätkub mujal," rääkis austerlane. "Meie oleksime käitunud teistmoodi, kuid ma ei taha kellegi üle kohut mõista ning öelda, kas nad käitusid õigesti või valesti."