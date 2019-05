Mercedese juht ei välista Lewis Hamiltoni ja Sebastian Vetteli omavahelist võistkondade vahetust

Nii Hamiltonil kui Vettelil on oma praeguste tiimidega kehtivad lepingud 2020. aasta lõpuni.

Hamilton ei ole varasemalt teinud saladust huvist sõita Ferrari ridades. "Ma olen küll läbi ja lõhki Mercedese sõitja, aga olen ka Ferrari fänn," sõnas britt möödunud aastal. "Ferraris sõitmine on iga sõitja jaoks unistus, kaasa arvatud ka minu," on Hamilton öelnud 2017. aastal.

"Peab arvestama sellega, et igal sõitjal võib olla eesmärk sõita kunagi Ferraris," tunnistas Wolff Saksa meediale. "Tegu on F1 ajaloo kõige suuremate traditsioonidega võistkonnaga. Kui sõitja tahab Ferraris olla, siis austan teda."

"Kui saadame talle tagada heal tasemel auto, pole Hamiltonil põhjust meie juurest lahkuda," arutles Wolff. "Kui aga ükskord meie teed lahknevad, siis kindlasti headel põhjustel."

Kas Hamiltoni asemel toodaks Mercedesse Vettel? "Miks mitte," vastas Wolff. "See on täiesti võimalik." Sakslastest on varem Mercedeses sõitnud Nico Rosberg ja Michael Schumacher.