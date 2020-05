Mercedese F1 meeskonna boss tegi Sebastian Vetteli kohta põneva avalduse

Kuna Mercedes pole oma sõitjate Lewis Hamiltoni ja Valtteri Bottasega veel 2021. aastaks lepingut sõlminud, on neil võimalus pilootide turul ringi vaadata.

Wolff sõnas Vetteli võimaliku palkamise kohta: "Mõistagi oleks sakslane Saksamaa masinas hea turunduskanal."

"Mercedeses oleme keskendunud puhtalt edu saavutamisele, kuid Sebastian on mõistagi sõitja, kes on väga hea. Seetõttu ongi Vetteli teema meie jaoks laual," tunnistas Wolff Austria väljaandele ORF.

"Samas pole see hetkel esimene asi, millele mõtleme, sest tahame keskenduda oma sõitjatele," tunnistas tiimijuht.

Wolff märkis veel, et neid teeb pisut ettevaatlikuks asjaolu, et Vettel tuleks üle nende lähima rivaali meeskonnast.

32-aastasel Vettelil on võimalik liituda ka Renault`ga, mis otsib Daniel Ricciardole asendajat, kuid ORF märgib, et vaevalt soovib neljakordne maailmameister sõita meeskonnas, mis ei võitle MM-tiitli eest. Pealegi on spekulatsioonide kohaselt Renault juba sõlminud eellepingu kahekordse maailmameistri Fernando Alonsoga, kes tegi viimati vormel-1 sarjas kaasa 2018. aastal.