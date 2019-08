Mercedese boss: Verstappenit tuleb pidada tõsiseks tiitlipretendendiks

10 etappi enne hooaja lõppu jääb Verstappen liidrist Hamiltonist maha 63 ja soomlasest 22 punktiga. 21-aastane hollandlane on sel aastal kõik etapid vähemalt esiviisikus lõpetanud ning viimase nelja sõiduga kogunud rohkem punkte kui Mercedese piloodid.

Küsimusele, kas Verstappenit peab tiitlijahis kartma, vastas Wolff: "Jah - kümme sõitu on veel ees, 260 punkti laual. Puhas matemaatika näitab, et me peame Maxi tõsiselt võtma ja tema kui tiitlirivaaliga arvestama sama palju kui kahe Ferrariga. Me ei saa endale jala gaasipedaalilt lahti laskmist lubada."

Pärast Verstappenilt Ungari GP kvalifikatsioonis lüüa saamist ütles Bottas, et Red Bulli ja nende mootoritarnija Honda hiljutine areng paneb Mercedese tiimi ainult rohkem pingutama.

"Ilmselgelt sõltub kõik alati rajast ja oludest, aga kui trendi vaadata - ütleme viimased viis sõitu -, siis Red Bull on enim arenenud ja vahet vähendanud. Seega nad teevad kindlasti palju asju õigesti ning see tähendab, et me peame tiimina kõvemini töötama. Kuid ma olen kindel, et Ferrari ei seisa samuti paigal," rääkis soomlane.

Tänane Ungari GP põhisõit algab kell 16.10. Delfi vahendab sõidu käiku tekstipõhises otseülekandes.