Mercedese boss pühendas MM-tiitli Niki Laudale

Mercedese tiimi boss Toto Wolff oli pärast edukat nädalavahetust mõistagi emotsionaalne ning avaldas, et meeskondliku MM-tiitli võit pühendatakse kolmekordsele maailmameistrile Niki Laudale, kes suri tänavu maikuus.

"Tahame selle võidu pühendada Nikile, kes oli meie teekonna algusest saadik väga oluline lüli," rääkis Wolff austerlasest, kes viimased aastad töötas Mercedese nõunikuna. "Juba tema kohalolek oli meie jaoks tähtis. Ta oli väga eriline inimene."

"Ma igatsen Nikit iga päev. Kui me sõpradega räägime, tundub see jätkuvalt ebareaalne, et teda pole enam meie hulgas. Ma küsin ikka vahel endalt, kuidas tema mõnes olukorraks käituks, aga loomulikult see ei kompenseeri tema kaotamist."

"Kui me kuus-seitse aastat tagasi selle teekonna ette võtsime, lootsime hakata regulaarselt sõite võitma, et saaks ajapikku hakata MM-tiitli nimel konkureerima," jätkas Wolff. "Aga nüüd on olukord selline, kus kuus aastat hiljem oleme juba kuuekordsed maailmameistrid."

Ühtlasi on juba selgunud, et Mercedes teeb ajalugu, kui neist saab esimene tiim, kes kuuel järjestikusel aastal triumfeerinud nii sõitjate kui tiimide arvestuses. Nimelt on MM-sarja kindel liider Hamilton ja neli etappi enne lõppu on ainsana teoreetiline võimalus tema edestamiseks tiimikaaslasel Bottasel.