Mercedese boss: piiripealne räpane võidusõitmine tuleb vormel-1 sarjale kasuks

Viimasel kahel etapil, Austrias ja Suurbritannias, on saanud Max Verstappeni (Red Bulli) ja Charles Leclerci (Ferrari) vahel näha jõulist võistlust. Wolff sõnas, et tal on hea meel, et kohtunikud pole viimasel ajal sellist sõidujoont karistama hakanud, kuid lisas, et ei taha oma sõitjate Valtteri Bottase ja Lewis Hamiltoni vahel pingelist võistlemist näha.

"Oleme nüüdseks näinud mitmel korral, et Valtteri ja Lewis austavad üksteist ja seda nii ringrajal kui ka väljaspool," rääkis Wolff. "On arusaadav, kui teise tiimi sõitjaga konkureerides sõita räpasemalt, aga oma meeste vahel ma seda näha ei taha."

"Oleme viimasel ajal näinud osade sõitjate vahel piiripealset räpast möödasõitu," lisas austerlane. "See on hea, sest me kõik tahamegi näha sellist võistlust. See on sarjale ainult kasuks, kui sõitjad saavad üksteisega niimoodi konkureerida. Tiimikaaslaste vahel ma seda siiski näha ei tahaks."