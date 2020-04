Mercedese boss ostis Aston Martini osaluse ja andis spekulatsioonidele hoogu juurde

"See on finantsinvesteering, mis ei mõjuta kuidagi Toto partnerlust ja juhtivat rolli Mercedeses," ütles Wolffi pressiesindaja.

Märtsi algusest saadik on levinud kuuldused, nagu saaks Wolffist peagi Aston Martini tegevdirektor, mis tähendaks tema lahkumist Mercedesest ning viiks tiimist ilmselt minema ka kuuekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni.

Daily Mail kirjutas pärast Austraalia GP ärajäämist, et Wolff ei osalenud ühel tähtsal tiimijuhtide virtuaalkoosolekul, sest ta reisis samal ajal koos Strolliga Austraaliast tagasi. Stroll päästis jaanuaris Aston Martini raskustest, investeerides sinna 216 miljonit eurot, saades sellega 16,7 % firma aktsiatest. Stroll omab ühtlasi Racing Point vormelitiimi, mille ta järgmisel aastal Aston Martiniks ümber nimetab.

"On selge, et Aston on nüüd Mercedese B-tiim," ütles üks vormel 1 allikas reedel Daily Mailile.

Hiljutine investeering asetab Wolffi selgelt huvide konflikti, sest tal on ka Mercedeses 30-protsendine osalus. Õigemini oli vesi juba varem hägune, kuna Mercedes varustab mootoritega Aston Martini tänavaautosid ning Mercedese emafirmal Daimleril on samuti Briti autofirma osalus. Wolffi investeeringu kiitis heaks Daimleri juhatus Stuttgartis.

Wolffil oli varem 16-protsendiline osalus Williamsi tiimis, kuid ta müüs selle maha, kui ta 2013. aastal Mercedesesse tööle läks.