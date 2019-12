Mercedese boss: on võimalik, et Lewis Hamilton liitub Ferrariga

"Minu hinnangul on tõenäosus 75 protsenti, et Lewis jätkab ka pärast 2020. aastal Mercedeses. Ma arvan, et see number on õigustatud, sest kõik räägib selle kasuks, et mõlemad osapooled tahavad koostööd jätkata. Samal ajal on 25-protsendiline tõenäosus, et me ei saa tulevikku kontrollida," vahendas Wolffi sõnu portaal Crash.net.

"Me oleme Ferrari teemal väga avameelselt rääkinud. Kuni me suudame pakkuda kiiret autot ja võimsat mootorit, on meie valik, keda me tahame enda ridades sõitmas näha. Pole kahtlust, et Lewise prioriteet on teha koostööd meie tiimiga. Loomulikult tuleb mängu ka raha, aga sõitjad vaatavad kogu paketti," lisas ta.

Hamiltoni leping Mercedesega saab läbi 2020. aasta lõpus.