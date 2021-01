Mercedese boss läbirääkimistest Hamiltoniga: me pole Russelli kaarti lauda löönud

Wolff tunnistas Austria rahvusringhäälingule ORF, et läbirääkimised on olnud keerulised, sest ta pole eelmise hooaja lõpust alates Hamiltoniga näost näkku kohtunud.

"Advokaadid teevad kõvasti tööd. Muidugi ei tee me nende elu kergeks, kui me mõlemad vaidleme Zoomi kaudu ja saadame juristidele jätkuvalt vintpalle. Aga tema on nüüd Ameerikas ja ma olen siin (Austrias). Mingil hetkel viime selle lõpule," sõnas Wolff läbirääkimiste hetkeseisu kohta.

"Läbirääkimistega on ikka nii. Me alustame alati erinevatest nurkadest, kuid see on üsna normaalne," selgitas ta ja lisas optimistlikult: "Meil on omavahelistes suhetes väga kindel alus. Oleme koos tähistanud suuri õnnestumisi ja tahame seda jätkata ka tulevikus. Kuid mõnikord peab asjad üksikasjalikult läbi rääkima ning see võttis või võtab meil veel aega. Kuid hiljemalt enne Bahreini (hooaja avaetapp - toim.) peame mingil hetkel midagi alla kirjutama."

Wolff lisas, et eelmise hooaja lõpus Sakhiri etapil Hamiltoni asendanud ja suurepärase võistluse teinud George Russellit pole nad kordagi mängu toonud.

"Me pole kordagi George Russell kaarti mänginud," kinnitas Wolff. "Ta (Russell) sõitis uskumatult hästi ja ühel päeval on ta tippmasinas, kuid meie pikaajaline partnerlus ei tähenda kindlasti ähvardavate žestide tegemist."

"Me teame, et tahame temaga (Hamilton) jätkata. Ja nüüd peame lepingu osas kokkuleppele jõudma," lisas Wolff.

49-aastane Mercedese boss tunnistas ühtlasi, et andis jaanuari alguses Kitzbühelis puhates positiivse koroonatesti ja pidi eneseisolatsiooni jääma.

"Meil oli plaanis siin olla paar päeva ja järsku andsin positiivse koroonatesti. Aga kõik on korras. Sümptomeid pole, jumal tänatud. See oleks võinud halvasti minna, kuid oleme karantiinist väljas."

Vormel-1 2021. aasta hooaeg stardib 28. märtsil Bahreini etapiga.