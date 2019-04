Mercedese boss kardab, et Ferrari teeb Hiinas puhta töö: meie õnn saab ilmselt otsa

Ferrari noor piloot Charles Leclerc oli Bahreinis teel oma karjääri esimese etapivõidu poole, kuid kümme ringi enne finišit lakkas tema masina mootoris üks silinder töötamast ja ta pidi mööda laskma nii Lewis Hamiltoni kui Valtteri Bottase.

Mercedese meeskonna juht Toto Wolff kardab, et Hiinas saab nende õnn otsa. "Ma ütleks, et kui nad (Ferrari) suudavad oma võimsuse taset Shanghai rajal hoida, on nad selged favoriidid. Sealne ringrada soosib nende võimsust veelgi enam kui Bahrein," märkis Mercedese boss Crash.net-ile.

"Kui ma ei eksi, siis oli Ferraride ülekaal Bahreinis sirgetel lõikudel lausa viis kümnendikku sekundit. Nende võimsus oli hoopis teisest klassist kõigi teiste masinatega võrreldes," lisas Wolff.