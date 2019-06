Mercedese boss kaitses palju kritiseeritud Hamiltoni: ta võib olla läbi aegade parim sõitja

"Mul on tunne, et Suurbritannias ei saa Hamilton sellist tunnustust nagu ta väärib," rääkis Wolff. "Ühel päeval lõpetab ta oma rekorditerohke karjääri ja alles siis hakatakse rääkima, kuidas ta oli üks läbi aegade parimaid sõitjaid ning üks suurepärane inimene."

"Ma ei tea, kas asi on selles, et müüa rohkem ajalehti või saada rohkem klikke internetis, aga teda kritiseeritakse," jätkas austerlane. "Ma arvan, et ei mõisteta seda võimalust, mis meile on antud ehk näha võib-olla läbi aegade parimat sõitjat võistlemas."

Hamilton on meedias tihti saanud kriitikat oma glamuurse ja "F1-piloodile mitteomase elustiili poolest". "Me usume Mercedeses seda, et inimesi ei tohiks panna kastidesse ja õpetada, kuidas oma elu elada," sõnas Wolff.