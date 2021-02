Mercedese boss Hamiltoni lepingust: ükski meedia spekulatsioon ei vastanud tõele

"Esiteks tulevad 2022. aastal olulised reeglimuudatused. Teiseks tahame näha, kuidas maailm areneb ja meie ettevõte samuti," selgitas Wolff täna ajakirjanikele aastase lepingu põhjuseid.

"Otsustasime lükata 2022. aasta ja järgnevate aastate lepingu arutamise 2021. aasta teise poolde, et meil oleks rohkem aega kõigele rahulikult keskenduda. Maailmas on palju ebakindlust, mis mõjutab otseselt meie spordiala tegevust, mis mõjutab meie tulusid, teleraha ja sponsortulu," lisas tiimijuht.

"Kuid me oleme Lewisega täiesti ühel lainel. Meil ei olnud selle tehingu osas mingeid eriarvamusi."

Wolff lükkas ühtlasi ümber kuuldused, et Hamilton oli lepingusse nõudnud vetoõigust Mercedese teise sõitja palkamise küsimuses.

"Konkreetsete klauslite kohta, mida meedia on kajastanud, saan ma öelda, et ma ei tea, kust need on tulnud, sest ükski neist ei vasta tõele, "sõnas Wolff. "Lewis pole sellist asja (tiimiliikme valimise õigust - toim.) viimase kaheksa aasta jooksul kunagi palunud ja see on puhtalt meeskonna otsus."

Lisaks kirjutas meedia, et Hamilton olevat lepingusse tahtnud punkti, mis võimaldaks tal saada teatud osa Mercedese meeskonna tuludest. Ka see spekulatsioon ei vasta Wolffi sõnul tõele.



"Ja teine klausel tuluosa kohta - ka see kuulujutt oli alusetu. Ükski neist asjadest pole meie jaoks kordagi arutlusel olnud," kinnitas Wolff.



Hamilton sõnas lepingu sõlmimise järel Mercedese pressiteate vahendusel järgmist: "Mul on hea meel alustada Mercedese tiimikaaslastega üheksandat hooaega koos. Oleme koos uskumatuid asju saavutanud ning püüame veelgi edukamad olla."

Mercedes tõi pressiteates välja, et uue lepingu kohaselt asutavad Hamilton ja Mercedeses heategevusliku sihtfondi, mille eesmärgiks on "toetada suuremat mitmekesisust ning kaasamist autospordis."