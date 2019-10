Mercedese boss: Hamilton on ülimotiveeritud, sest teda solvati lapsena rassistlikult

"Kui Lewis oli noorem, oli ta valgete laste keskel ainus mustanahaline, ja ma tean, et teda solvati võistlusrajal rassistlikult," rääkis Wolff, vahendab BBC Sport.

"Kui sinuga juhtub minuga sellist 8- või 10-aastasena, siis see jätab terveks eluks armid. Kui sind on lapsena diskrimineeritud ja mõnitatud, teeb see sinust tugevama isiksuse, kuid sa pead elama nende armidega. Kõik see annab Lewisele lisamotivatsiooni, et end tõestada," lisas tiimijuht.

Hamilton võib oma karjääri kuuenda MM-tiitli tagada juba sel nädalavahetusel Mehhiko etapil.