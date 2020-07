Mercedes värvib ka Formula E-s oma masinad mustaks

Meeskonna must masin sõidab rajale allesjäänud kuuel võidusõidul. Traditsiooniline “Hõbe noole” disain lükatakse F1-le sarnaselt mõneks ajaks eemale ning see asendatakse musta vormeliga, millel on ka “End Racism” ehk “Lõpetage Rassism” sloogan.

“Me oleme alati väljendanud oma toetust võitlusele rassismi vastu. Sel pole kohta ei meie meeskonnas, spordis ega ühiskonnas,” sõnas Mercedese FE meeskonna juht Ian James.

“Maailmas toimunud sündmused aga näitavad, et me peame kasutama oma platvormi, et väljendada kindlat meelt ja saata laiali selge sõnum," sõnas tiimipealik.

Mercedese F1 meeskond on võtnud endale eesmärgiks võidelda võrdsete õiguste eest ning rassismi vastu.