Mercedes ületas Sotši vormel-1 etapil Ferrari rekordi

Sellega ületati Ferrari nimele kuulunud senine rekord - Itaalia meeskond valitses meeskondlikult vormel-ühte 1999. aasta Suzuka GP-st kuni 2005. aasta lõpuetapini Shanghais. 2177 päeva liidrikohal olnud Ferrari lükkas siis troonilt Renault meeskond.

Mercedese tiimi arvel on juba kuus järjestikust MM-tiitlit, kuid juba on täiesti kindel, et tänavu tuleb ka seitsmes üldvõit. Seitse etappi enne hooaja lõppu on Mercedesel juba 174-punktiline edu lähima jälitaja ehk Red Bulli ees.

Sotši etapi võitis Mercedese soomlasest piloot Valtteri Bottas, kellele järgnesid Max Verstappen (Red Bull) ja valitsev meister Lewis Hamilton (Mercedes).