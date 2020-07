Mercedes sulges Vettelile ukse

Kuna Vettel lahkub pärast selle hooaja lõppu Ferrarist, on levima hakanud spekulatsioonid, kas mees võib siirduda Mercedesesse, kus nad moodustaksid Hamiltoniga unelmate meeskonna. Nüüd on aga tiimijuhid kinnitanud, et kuigi Vettel on üks valik, ei kaaluta teda tõsiselt.

Enne Austria F1-avaetappi küsiti Mercedese motospordi juhilt Toto Wolffilt kommentaare. “Ta on hea mees ning ta peaks olema meie valikus, kuid Mercedese prioriteet on jätkata Lewise ja Valtteriga,” rääkis ta BBC 5 otseülekandes.

Päevad hiljem kinnitas Wolffi juttu ka Kallenius. “Me jätkame oma poistega,” ütles ta uudisteagentuurile Sky. “Ma mõistan, et see on väga põnev mõte Saksamaa fännidele, kuid Lewis ja Valtteri on kaks tippsõitjat kõrgeimal tasemel. Me jääme oma praeguste juurde,” lisas ta.