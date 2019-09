Mercedes sai Hamiltoni vormeli juures avastatud vea eest karistada

Vastavalt reeglitele ei või vormelite kütust jahutada rohkem kui 10 kraadi võrreldes ümbritseva temperatuuriga.

Rahvusvahelise Autoliidu FIA kontroll avastas enne Singapuri GP esimest treeningut, et Hamiltoni vormeli kütus oli lubatust kaks kraadi jahedam. Mercedese meeskond väitis, et eksimus tekkis sellest, et nad olid välisõhu temperatuuri valesti mõõtnud.

Hamilton lõpetas avatreeningu kolmanda ajaga, kuigi sõitis konkurentidega võrreldes tugevama seguga rehvidega. Teisel vabatreeningul näitas britt juba kiireimat aega.