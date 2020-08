Mercedes sai esimese pusletüki uueks hooajaks paika

"Olen väga õnnelik, et jätkan Mercedeses järgmisel aastal ning saan ehitada edasi selle edu pealt, mida oleme juba saavutanud," sõnas Bottas. "Suur tänu meeskonnale ja kogu Mercedese perekonnale minu usaldamise eest."

"Oleme väga elevil, et Valtteri jätkab meiega veel vähemalt ühe hooaja," lisas Mercedese pealik Toto Wolff. "Tänavusel hooajal näeme kõigi aegade tugevaimat Valtterit - seda nii esituste, kui füüsilise ja vaimse poole pealt. Olen kindel, et meil on praeguse ajastu kõige tugevam duo ja Valtteri leping on esimene oluline samm selle säilitamiseks ka tulevikus."

2017. aastal Mercedesega liitunud 30-aastane soomlane on "hõbenooltega" võitnud kaheksa etappi ning jõudnud koguni 39-l korral poodiumile.

Tõenäoliselt jätkab Mercedeses ka kuuekordne maailmameister Lewis Hamilton, kuid temaga ametlikku lepingut veel sõlmitud pole.