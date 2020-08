Mercedes pidurdab vormel 1 uut Concorde'i lepingut. Toto Wolff: me oleksime selle kõige suuremad ohvrid

F1 omanik Liberty Media tahab uue lepinguga tagada õiglasema tulujaotuse, teha spordiala õiglasemaks ja jätkusuutlikumaks. Paljud meeskonnad on juba kinnitanud, et nad kirjutavad sellele alla, nende seas ka Ferrari ja McLaren, vahendab Autosport.

Mercedese tiimiboss Toto Wolff pole rahul, kuidas F1 sari neid lepingu läbirääkimistes on kohelnud. "Oleme teinud väga selgeks, et soovime auhinnafondi õiglasemat jaotamist. Oleme nõus, et edu saab tasustatud ja see on võimalik kõigi jaoks," sõnas Wolff.

"Ma ütleks, et me oleme auhinnafondi kaotamise korral kõige suuremad ohvrid. Ferrari on säilitanud soodsa positsiooni. Red Bulli kaotuse tasandab AlphaTauri. Seega meie kaotame kõige rohkem."

"Ma tunnen, et Mercedes on sellesse sporti viimastel aastatel palju panustanud. Lisaks sellele, et me oleme kõige konkurentsivõimelisemad, on meil sõitja, kes on selgelt globaalselt kõige atraktviivsem. Meile tundub, et meid pole nendel läbirääkimistel koheldud selliselt, nagu oleks pidanud. Seetõttu on meie jaoks veel lahtised hunnik teemasid, nii juriidilisi, ärilisi kui ka sportlikke. Ma pole veel valmis meie vaatevinklist Concorde'i lepingut allkirjastama."