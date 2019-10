Mercedes pakub Lewis Hamiltonile uut lepingut

Viiel korral maailmameistriks tulnud Hamilton teenib hetkel 40 miljonit naelsterlingit hooaja eest ning Mercedes on valmis tema palka tõstma, teatab ajaleht The Sun.

"Kuni me suudame Lewisele pakkuda võidumasinat, pole tal põhjust mujale minna ja meil pole põhjust kedagi teist vaadata," sõnas Wolff Inglismaa ajalehele.

"Meie suhted on väga tugevad. Olen Lewisele öelnud, et tahame hooaja kõrge noodiga lõpetada, siis veidi hinge tõmmata ja seejärel hakata arutama, mis saab 2021. aastal," lisas tiimijuht, kes on Ferrari huvist Hamiltoni vastu teadlik. "Meie kõige tõsisemad läbirääkimised 2021. aasta osas tulevad kindlasti Lewise ja Valtteriga (Bottas). Lojaalsus on meie jaoks väga oluline."

Hamilton juhib hooaja nelja viimase etapi eel MM-sarja juba 64 punktiga Bottase ees. Ferrari sõitja Charles Leclerc kaotab kolmandana 115 silmaga.