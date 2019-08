Mercedes loobus Schumacheri palkamisest

Seitsmekordse F1 maailmameistri Michael Schumacheri poeg võitis mullu vormel-3 sarja ja liitus seejärel Ferrari juunioride programmiga.

Wolff tunnistas, et nad mõtlesid ka ise 20-aastase sakslase palkamisele, kuid ei leidnud talle kohta. "Jah, me arutasime seda, kuid kuidas me oleks saanud seda teha? Me oleme juba praegu hädas, et leida F1-s kohta George Russellile ja [Esteban] Oconile," sõnas Wolff Gazzetta Dello Sportile.

Samas kiitis tiimijuht Mick Schumacheri oskusi. "Ta on hea poiss, ta on F2 ja F3 sarjas niivõrd palju arenenud, et ma olen kindel, et kui saabub õige aeg, läheb tal ka F1-s hästi," lisas Wolff.

Mick Schumacheri üleminek F2 sarja on tegelikult kulgenud päris raskelt - pikalt poodiumikohata olnud sakslane sai hooaja esimese võidu enne suvepuhkust Ungari GP-l. Üldarvestuses on sakslane alles 11. kohal.