Mercedes kaalus varianti kergitada Hamilton esimeseks

Mercedese boss Toto Wolff tunnistas portaalile Motosport, et sõidu viimastel hetkedel arutati tiimis, kas Bottas peaks laskma Hamiltoni endast mööda. Selle diskussiooni põhjuseks oli Hamiltoni viie sekundi trahv, mille oleks võibolla saanud siis tasa teha.

“Võibolla me oleksime suutnud tõsta Hamiltoni kolmandaks. See oli tõesti arutlusel, aga see tundus liiga riskantne otsus olevat,” tunnistas Wolff.

Hamilton teenis endale viie sekundi trahvi, sest tema süül toimus tal kokkupõrge Alexander Alboniga.

Järgmine F1-etapp toimub järgmisel nädalavahetusel samal rajal.