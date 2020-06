Mercedes ei välista Vetteli palkamist, kuid järjekorras on mitu meest ees

Kolmest suurest tiimist (Mercedes, Red Bull, Ferrari) on Mercedes ainus, kel pole uueks hooajaks sõitjad paigas. Nii Lewis Hamiltoni kui Valtteri Bottasega lõppevad lepingud koos tänavuse aastaga. Kui kuuekordse maailmameistri Hamiltoni jätkamist "hõbenooltega" peetakse üsna tõenäoliseks, siis suuremad küsimärgid on tema tiimikaaslase kohal.

"Sebastian on neljakordne maailmameister ning asjaolu, et ta sai äkitselt kättesaadavaks, oli ootamatu," rääkis Wolff Sky Sportsi vahendusel. "Seega tuleb seda olukorda jälgida. Peame vaatama, kuhu ta võib minna, mis seisus oleme oma sõitjatega ning ma olen öelnud, et ei välistaks Vettelit ühestki meeskonnast."

"Meie prioriteet on Mercedese praegused sõitjad ehk Lewis, Valtteri ja juuniorid. Üks neist on George Russell (Williams). Esteban Ocon on mõistagi praegu Renault' sõitja," arutles austerlane. "Ainult siis, kui me selle grupi seest ei leia lahendust, hakkame mujalt otsima ning siis on Sebastian loomulikult väga heas positsioonis."

Wolff tunnistas, et ta ei saa juba puhtalt austusest Vetteli vastu tema palkamist välistada. "Me võlgneme seda neljakordsele maailmameistrile, et me ei saa koheselt "ei" öelda. Sellistele asjadele tuleb mõelda. Ühest küljest on meil fantastiline koosseis ning olen oma sõitjate ja Russelliga väga rahul, kuid iial ei tea, mis saab. Üks neist võib otsustada, et ei soovi enam sõita ning ootamatult tekibki vaba koht," tõdes austerlane.