Mehhiko haigla käitumine koroonakriisis ajas F1 piloodil harja punaseks

Nimelt on Mehhikos vaid kolmel laboril õigus koroonaviiruse proove testida, kuid Zapopani linnas asuv Puerto de Hierro haigla võttis kätte ja hakkas omal käel teste analüüsima. Esimene möödalask ei lasknud ennast kaua oodata.

Üks patsient, kes end Zapopani haiglas testinud oli, sai sealt negatiivse tulemuse, kuid andis igaks juhuks proovi ka teises haiglas, kellel vastav litsents olemas on. Tulemus: positiivne.

Nüüd ongi Mehhikos lahvatanud skandaal, sest pole teada, kui paljusid inimesi Zapopani haigla veel eksitanud on. Haigla labor pandi valitsuse poolt viivitamatult kinni.

"See ei saa tõsi olla! Ma loodan, et te vähemalt annate raha tagasi kõigile neile, kes teid usaldanud on. Aga ma tahaks siiralt näha, et te teeks ühiskonna jaoks midagi tähtsat selle tõsise vea kompenseerimiseks. Me peaksime praegusel ajal kokku hoidma ja teineteist toetama," ütles Racing Pointi meeskonna piloot Twitteris.

Sama postituse alla ilmus peagi ka haigla sõnum: "Tere. Meil on praegu kõikide meie juures testimas käinud inimestega ühendusse astumine pooleli. Pakume neile alternatiivseid lahendusi. Meie prioriteet on, et igaüks neist jääks rahule. Te võite meiega ühendust võtta ka postasti või otsesõnumi teel."

Mehhikos on tänaseks päevaks tuvastatud 1890 koroonaviirusesse nakatunut ning sellesse on surnud 79 inimest.



No puede ser! Espero lo mínimo que hagan sea regresar el dinero de todos los que confiamos en ustedes... pero sinceramente me gustaría ver que hagan algo importante por la sociedad para compensar su falla tan grave. Hoy son tiempos de estar todos unidos y apoyarnos entre todos. https://t.co/yiHGLW716y — Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 4, 2020

