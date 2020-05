Meediasse lekkis F2 ja F3 esialgne kalender, mis paljastas ka F1 sarja plaanid

Nagu juba varem on teada olnud, algab F1, F2 ja F3 hooaeg juulis kahe Austria GP-ga, misjärel on juuli lõpus ja augusti alguses valmis kahel nädalavahetusel vormeleid võõrustama ka Silverstone'i rada Inglismaal, vahendab Autosport.

Nädal pärast teist Silverstone'i etappi valmistutakse kihutama Saksamaal Hockenheimis või Hispaanias Barcelonas.

Järgmised kolm etappi võiksid järjest toimuda Ungaris, Belgias ja Itaalias. Septembrisse on veel kavandatud Bakuu ja Sotši etapid, detsembrisse Bahreini ja Abu Dhabi võidusõidud. Kalendrist on välja jäänud USA, Mehhiko, Brasiilia, Singapuri ja Jaapani etapid, kuid seda sellepärast, et F2 ja F3 autosid sinna F1 kõrval kaasa ei võeta.

F2 ja F3 esialgne kalender:

4.-5. juuli - Austria

11.-12. juuli - Austria

25.-26. juuli - Silverstone

1.-2. august - Silverstone

8.-9. august - Hockenheim või Barcelona

22.-23. august - Hungaroring

29.-30. august Belgia

5.-6. september - Monza

19.-20. september - Bakuu (ainult F2)

26.-27. september - Sotši (ainult F2)

5.-6. detsember - Bahrein

12.-13. detsember Abu Dhabi