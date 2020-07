Meedia: üha enam F1-piloote kavatsevad põlvitamisest loobuda, asjas kahtleb ka Lewis Hamilton

Kui ülejäänud sõitjad stardi eel põlvitasid, siis Charles Leclerc, Max Verstappen, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz juunior, Daniil Kvjat ja Antonio Giovinazzi otsustasid žestist loobuda. Küll aga kandsid nad sarnaselt kolleegidele särki loosungiga "End Racism" ehk "lõpetage rassism". Kuuekordne maailmameister Lewis Hamilton kandis särki kirjaga “Black Lives Matter” ehk “tumedanahaliste elud loevad”.

Uudisteagentuuri Press Associated teatel kasvab žestist loobujate arv sel pühapäeval taas Austrias toimuval GP-l veelgi. Ka Hamilton, kes on viimastel kuudel häälekalt rassismivastase võitluse teemal sõna võtnud, tunnistas, et ei tea, kui mitmel etapil veel kõnealune toetusavaldus toimub. "On väga tore, et F1-sari ja eriti Mercedes on märganud ülemaailmset probleemi ja otsustanud midagi selle nimel teha," rääkis ta.

"Usun siiski, et ükskõik, mida teeme, siis sellest ei piisa ja tuleb teha rohkemat. Peaasi, et antud teema nüüd äkitselt ära ei vajuks ning ühtegi muutust selle osas ei tuleks. Mina jätkan ka edaspidi sellest rääkimist," jätkas Hamilton, lisades, et ka tema ei pruugi siiski enam sõidu eel põlvitada. "Me kõik peame vaatama, mida saaksime edasi teha. Samas ma ei tea, kas jätkan põlvitamist."

The Daily Maili andmetel ei plaani F1-sari sel pühapäeval sõidu eel rajale vaipa paigutada, et sõitjad saaksid seal toetusavalduseks põlvitada. Kui piloodid soovivad protestida, peavad nad ise leidma selleks sobiva koha. Väljaande teatel toimub igal reedel Rahvusvahelise Autospordiliidu FIA poolt korraldatav koosolek, kust võtavad osa kõikide tiimide sõitjad ja pealikud. Tõenäoliselt pannakse just seal paika, kas ja kuidas sõitjad edaspidi etapi eel rassismi vastu protestivad

