McLareni sõitja vihjas vormel-1 sarjast lahkumisele

Sainzi häirib suur tasemevahe, mis on "suure kolmiku" Mercedese, Ferrari ja Red Bulli ning ülejäänud tiimide vahel. Nimelt jõudis viimati mõne muu tiimi kui "suure kolmiku" esindaja poodiumile 2018. aasta neljandal etapil Aserbaidžaanis, kui kolmanda koha saavutas toona Force India nime kandnud meeskonna sõitja Sergio Perez.

"Praegu vaatad, kuidas endised kolleegid nagu Marcus Ericsson sõidavad mõnes muus sarjas ja hakkavad koheselt võitlema poodiumikohtade ja etapivõitude nimel," sõnas Sainz jr. "Siis vaatad aga vormel-1 sarja ja maksimaalne tulemus on seitsmes koht."

"See ei ole mind veel lõplikult ära tüüdanud, sest olen selles sarjas viiendat hooaega, aga Sergio Perez ja Nico Hülkenberg on siin sõitnud juba pikki aastaid ning tunnen, et see pole jätkusuutlik. Vormel-1 sari vajab kohest muutust, et selline asi ei jätkuks."

"Kindlasti ei kavatse keskmike tiimide sõitjad igavesti oodata ja seitsmenda kohe nimel võidelda," lisas hispaanlane. "See probleem vajab kindlasti tegelemist ja loodetavasti 2021. aastal juba muudatused tulevad."

24-aastane hispaanlane sõidab esimest hooaega McLareni tiimis, varasemad hooajad sõitis ta Toro Rosso ning Renault' ridades.