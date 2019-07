McLareni F1 tiim kinnitas järgmise aasta koosseisu, hulk kohti on veel lahtised

Sellega seoses on paslik vaadata, millised kohad järgmise aasta F1 stardirivis veel vabad on. Tänavu on sõitjate turgu eriti põnev jälgida, sest välismeedias on spekuleeritud ka Red Bulli noorteprogrammi kuuluva Jüri Vipsi liitumise üle Toro Rosso meeskonnaga.

Eilsest McLareni pressiteatest oli uudisväärtuslik siiski vaid pool - Lando Norrise tulevikku puudutav osa -, sest Sainzi mitmeaastane leping oli juba varem teada.

18-aastane inglane Norris liitus McLareni noorte sõitjate programmiga 2017. aasta veebruaris ning kihutab F1 sarjas esimest hooaega. Kõikidest McLareni punktidest (52) on Norris tänavu kogunud 22.

Millistel sõitjatel on järgmiseks hooajaks lepingud olemas? (portaali Racefans.net andmetel)

Mercedes

Lewis Hamilton (leping olemas)

Valtteri Bottas (?)

Ferrari

Sebastian Vettel (leping olemas)

Charles Leclerc (?)

Red Bull

Pierre Gasly (?)

Max Verstappen (leping olemas)

Renault

Nico Hülkenberg (?)

Daniel Ricciardo (leping olemas)

Haas

Romain Grosjean (?)

Kevin Magnussen (?)

McLaren

Carlos Sainz juunior (leping olemas)

Lando Norris (leping olemas)

Racing Point

Sergio Perez (?)

Lance Stroll (?)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen (leping olemas)

Antonio Giovinazzi (?)

Toro Rosso

Daniil Kvjat (?)

Alexander Albon (?)

Williams

George Russell (?)

Robert Kubica (?)