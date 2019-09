McLareni F1 meeskond loobub Renault mootorist

McLaren on Renault`ga koostööd teinud eelmisest hooajast alates, kuid kuna tulemused on jäänud kahvatuks, minnakse 2021. aastast üle Mercedese mootoritele. Leping on sõlmitud aastateks 2021-2024.

"See leping on väga oluline meie pikaajalist eesmärki silmas pidades. Tahame uuesti tõusta MM-tiitli konkurentsi," teatas McLareni boss Zak Brown.

McLaren kasutas Mercedese jõuallikat ka aastatel 1995-2014. Pärast seda oli kolmel hooajal nende vormelitel Honda mootor, kuid see koostöö osutus ebaõnnestunuks.