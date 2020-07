Max Verstappenile konkurendi sõnavõtt ei meeldinud: parem keskendu enda autole

Red Bulli parimana sai Max Verstappen kvalifikatsioonis seitsmenda koha. Alexander Albon peab pühapäevast sõitu alustama alles 13. positsioonilt.

Sõidu järel astus Alboni kaitseks välja Williamsi nooruk George Russell, kes on Taid esindava piloodiga erinevates sarjades koos sõitnud juba lapsepõlvest saadik. "Tean Alexit viimased 15 aastat. Ta on üks parimaid sõitjaid," rääkis britt Sky Sportsile.

"Max, Charles Leclerc, me kõik ütleme, et ta on alati olnud (sõitjaterivi) ees," jätkas Russell. "Ma ei tea, mis pagan praegu lahti on. Mul on Albonist väga kahju, sest temast jääb mulje kui idioodist, kuid ta pole seda. Ta on võitnud kõiges, milles ta on kaasa löönud. Ma ei tea, mis praegu toimub, aga nad (Red Bull) peavad tema jaoks asja korda tegema."

Russelli sõnavõttu paluti kommenteerida Verstappenil. "Esiteks arvan, et George ei tea meie tiimist midagi. Seega oleks parem, kui ta keskenduks enda masinale ja esitusele, mitte ei räägiks teiste eest," sõnas hollandlane.

"Kindlasti ei näe asi hea välja," jätkas Verstappen. "Loodan, et praegune nädalavahetus jääb meie hooaja halvimaks. Loodetavasti õpime siit palju ja ajame asjad järgmisteks etappideks joonde."