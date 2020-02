Max Verstappeni uues lepingus on klausel, mis lubab tal Red Bullist lahkuda

Verstappen sõlmis jaanuari alguses Red Bulliga nelja aasta pikkuse lepingu, kuid seal on fikseeritud, et kui mootoritarnija Honda Red Bulliga koostöö lõpetab, võib ka Verstappen tiimi vahetada.

Honda leping Red Bulliga kehtib 2021. aasta lõpuni ning kuna siis tulevad vormel-ühes uued tehnilised regulatsioonid, ei pruugi Jaapani autotootja kuninglikus sarjas jätkata.

"Põhimõtteliselt on see leping (Verstappeniga) fikseeritud ja kui kõik läheb plaanipäraselt, ei tohiks meil probleeme tekkida," sõnas Marko väljaandele Motorsport-Magazin.

"Meil on Hondaga leping 2021. aasta lõpuni. Kui aga vormel-ühe meeskonnal pole enam mootoritarnijat, on teema muidugi hoopis teine," kinnitas austerlane, et nende jaoks on Hondaga jätkamine väga oluline.

Pole saladus, et Verstappenil on silma peal hoidnud nii Mercedese kui Ferrari meeskonnad. Seega ei tohiks 22-aastasel hollandlasel uue tipptiimi leidmisega mingeid probleeme tekkida.