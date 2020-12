Max Verstappeni tiimikaaslasel on kaks etappi aega enda karjäär päästa

Alboni jaoks on tänavune hooaeg kulgenud keeruliselt. Ta hoiab üldarvestuses üheksandat kohta, jäädes kolmandal positsioonil olevast Verstappenist maha 104 punktiga.

Taid esindav Albon on tänavu teeninud kaks poodiumit, millest viimane pärineb möödunud nädalal toimunud Bahreini GP-lt. Kuigi kolmanda koha saanud sõitja aitas Red Bullil kindlustada esimese topeltpoodiumi pärast 2017. aastat, sai ta etapi järel Verstappeni kriitika osaliseks.

"Ma ei usu, et see on väga hea, kui oled tiimikaaslasest 30-40 sekundit maas," sõnas teisena lõpetanud Verstappen. "Ma võin ju selle kohta aus olla?"

Red Bulli pealik Christian Horner sõnas sel nädalal taas Bahreinis toimuva GP eel, et kahe sõitja omavahelised suhted on head . "Max kipub vahepeal ütlema asjad välja täpselt nii, nagu need tema jaoks tunduvad. Midagi aga valesti pole ning atmosfäär on väga hea," rääkis Horner.

Kas Verstappeni kommentaar tuli üllatusena? "Max nimetas lihtsalt fakte. Ta nägi väga suurt ajalist vahet. Samas Alexit hoidis tagasi Sergio Perez (Racing Point), kes tegi väga head tööd," sõnas Horner mehhiklase kohta, kes mootoririkke tõttu kolmandalt kohalt katkestas. "Alex oli valmis Sergio halva õnne ära kasutama ning ta tõi meile esimese topeltpoodiumi pärast 2017. aasta Jaapani GP-d. Alboni jaoks oli see korralik nädalavahetus."

Kuigi ka Red Bulli sõsartiimis AlphaTauris on Pierre Gasly kõrval veel üks koht vaba, siis Albonit sellega ei seostata. Horneri sõnul on Albonil järgmiseks hooajaks kaks varianti. "Ma ei usu, et ta Franz Tosti (AlphaTauri pealik - toim) plaanidesse kuulub, seega on Alboni variantideks kas koht Red Bullis või aasta pingi peal."

Horneri sõnul on Albonil hooaja lõpuni aega ennast tõestada. "Meie keskendume sellele, et talle võimalus anda. Tal on veel kaks sõitu jäänud. Möödunud nädalal tegi ta head tööd," lisas tiimipealik. "Albonil on kaks nädalavahetust aega näidata, et just tema on õige mees sõitmaks järgmisel aastal Maxi kõrval. Me toetame teda igal võimalikul viisil, et ta oma eesmärgi täidaks."